"Uso improprio. Poche cure e degrado"

PERUGIA - "Italia Nostra segnala di nuovo, specie ai membri della Giunta comunale, la questione del degrado dei Giardini del Frontone, causato da usi impropri e da insufficiente manutenzione". L’associazione ambientalista perugina ricorda inoltre che il Frontone, dal 1780, è il primo giardino appositamente realizzato per il passeggio e il relax. "In quanto tale, sebbene pubblico, non sopporta raduni di massa, bensì solo ordinaria frequentazione.

Crediamo che si possa salvare il cinema d’estate, ben inquadrato e disciplinato, ma che siano da evitare altre funzioni di massa come quelle mercatali (dal cibo di strada fino agli stessi mercati floreali) o i concerti musicali che per la loro tipologia richiamano numeri di spettatori non idonei all’ambiente. Reputiamo che altre siano le aree adatte a tali iniziative, a partire dallo stadio di S. Giuliana e relativa area verde (ex giardino degli anni 50). Italia Nostra invita pertanto l’amministrazione a prendere in esame la questione, parte primaria del più generale tema del verde pubblico".

Sui Giardini del Frontone e sulla necessità di una loro rigenerazione, dopo i primi interventi di restyling sulle statue grazie all’Art Bonus (foto) insistono anche altre associazioni cittadine, tra cui la sportiva dilettantistica Francesco nei sentieri e Radici di Pietra. Durante un convegno sul polmone verde di Borgo XX Giugno è stata denunciata la "funzione impropria dello spazio e la sosta selvaggia".