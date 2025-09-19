Fiumi di droga scorrono sulla città. Due arresti della polizia, agenti feriti

Due arrestati dalla polizia in distinte operazioni antidroga. Gli agenti della squadra volante hanno fermato un marocchino di 27 anni, residente a Terni, pregiudicato per reati di droga. L’uomo alle 7 in Via Lungonera Savoia è stato trovato disteso a terra, con uno zaino. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 27enne si è scagliato sui poliziotti, tentando di sottrarsi ai controlli, spingendo uno degli agenti e colpendolo, costringendo il personale ad intervenire per bloccarlo. Concitate anche l fase dell’accompagnamento in Questura, con due operatori rimasti feriti. L’uomo è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di hashish e circa 0,6 grammi di cocaina. Denunciato per lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione, è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

In un’altra operazione gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un albanese di 34 anni e sequestrato oltre 3 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 450 euro. Gli agenti hanno intercettato una Lancia Y sospettata di essere utilizzata per lo spaccio di stupefacenti. Dopo aver visto in diretta la cessione di una dose di cocaina a una donna, la polizia ha bloccato la vettura. Nel vano portaoggetti due ulteriori involucri di cocaina del peso di 0,5 grammi ciascuno e, sotto il sedile del passeggero, una somma pari a 150 euro. Nella stanza d’albergo che l’uomo aveva in uso in una struttura ricettiva cittadina, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione; sei dosi di cocaina, per un peso di 3,3 grammi; la somma di 450 euro in banconote da 50 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e nell’udienza di convalida è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia ternana.