Perugia a Ravenna, la gara della verità. L’obiettivo è espugnare lo stadio Benelli

La gara della verità. Siamo solo alla quinta giornata, è vero, ma la trasferta di stasera a Ravenna ha già un po’ il sapore dell’ultima spiaggia per il Perugia. Tre punti in quattro giornate sono un bottino decisamente troppo misero per i biancorossi di Cangelosi. Si gioca alle 20.30 in un Benelli pieno di entusiasmo e di tifosi, come confermano anche i 2735 abbonamenti sottoscritti a Ravenna. Il ripescaggio in serie C, i giallorossi sono arrivati alle spalle del Rimini nello scorso campionato di serie D, non ha fatto altro che alimentare le ambizioni di una società, quella romagnola, che vuole puntare in alto. E i risultati di inizio stagione non fanno che dare ulteriore slancio.

Tre vittorie nelle prime quattro e secondo posto in classifica alle spalle dell’Arezzo che vola a punteggio pieno. Stato d’animo, insomma, agli antipodi rispetto a quello di un Grifo che deve trovare una sua precisa identità. Espugnare il Benelli sarebbe l’unica medicina per riaccendere un entusiasmo arrivato, a quanto pare, ai minimi storici. Sì, perché se alla fine un punto, guardando la classifica, potrebbe anche andar bene, il trend parlerebbe di una media da playout, non da retrocessione perché, alla luce degli 11 punti di penalizzazione comminati al Rimini, la retrocessione diretta è in pratica già assegnata. Chissà cosa ne pensa Vincenzo Cangelosi che ieri, di concerto con la società, non ha parlato alla vigilia.

Ultima seduta a porte chiuse per evitare, probabilmente, ulteriori distrazioni. Non mancheranno, come sempre, i tifosi al seguito del Grifo che riempiranno i 627 posti del settore riservato, anche perché nella giornata odierna non sarà possibile acquistare tagliandi. Sul fronte formazione, il rientro di Calapai dovrebbe spianare la strada alla difesa a quattro con l’ex Catania che riprenderà il suo posto sulla fascia destra in difesa. Al centro sicura la presenza del lituano Megelaitis, un difensore aggiunto come confermato a più riprese da Cangelosi. Al suo fianco, considerando anche le tre partite in una settimana, dovrebbe toccare a Dell’Orco, con Giraudo a sinistra.

A centrocampo in cabina di regia dovrebbe esserci Joselito e, ai lati, Giunti e Tumbarello, con Broh e Torrasi che scalpitano per una maglia da titolare. In avanti Montevago dal primo minuto, con Ogunseye pronto ad entrare a partita in corso. Ai lati Matos e Kanoute ma potrebbe esserci anche Bacchin nell’undici iniziale. La gara verrà trasmessa in chiaro su Umbria Tv, canale 10 del digitale terrestre, con fischio di inizio alle 20,30. Collegamento pre partita dalle ore 19,45.