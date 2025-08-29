Straniero ferito e soccorso a Fontivegge dalla Polizia Locale

PERUGIA - Durante le attività di controllo e verifica sugli immobili nell’area di Fontivegge, ieri la Polizia Locale del Comune di Perugia è intervenuta in soccorso di un cittadino straniero, regolarmente residente, che presentava una ferita. Gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118, permettendo il tempestivo soccorso e l’assistenza sanitaria. Secondo le prime informazioni, la persona potrebbe essere rimasta coinvolta in una colluttazione avvenuta in una zona prossima al luogo dell’intervento. "Un ringraziamento alla nostra Polizia Locale – ha dichiarato la sindaca Vittoria Ferdinandi – che con impegno e professionalità continua a garantire la presenza del Comune a Fontivegge".

Inatnto il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Antonio Donato (nella foto), ha elencato gli ultimi interventi coordinati tra Comune e Forze dell’ordine. In via Gentile, nel corso di un sopralluogo congiunto con i carabinieri, è stato individuato un fondo occupato abusivamente da due persone già note per precedenti controlli. In via Settevalli, zona Ponte della Pietra, è stata accertata l’occupazione di un vano soffitta da parte di un uomo, previo accordo con la proprietà. Poiché il locale risulta censito come magazzino, è stata contestata la violazione edilizia per cambio di destinazione d’uso. Parallelamente sono stati intensificati i controlli per la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, con interventi mirati — anche in abiti civili — nelle zone stazione Sant’Anna, Tre Archi, Porta Pesa, Corso Bersaglieri e Corso Garibaldi, a seguito delle segnalazioni pervenute dai residenti. In due distinti episodi, avvenuti in via Marconi e in Piazzale Bellucci, sono state sequestrate modiche quantità di eroina e i soggetti coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura.