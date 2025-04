Festival della Scienza. È il grande giorno dell’intelligenza artificiale

E’ il giorno dell’Intelligenza artificiale e di terremoti e prevenzione alla Festa di Scienza e filosofia. Questi argomenti faranno da trait d’union sia per le conferenze di Foligno che per quelle che si stanno svolgendo in contemporanea a Fabriano, dove oggi pomeriggio calerà il sipario di questa edizione 2025 della grande Festa culturale che da tre anni, com’è ormai noto, vede insieme Umbria e Marche. Ricchissimo il programma che attende gli studenti delle scuole, ma anche il pubblico con ben 72 conferenze in agenda tra le due location. Ben 53 quelle che si terranno a Foligno, 16 per le scuole e 37 per il pubblico. Si parte già dalla mattina con gli incontri pensati per le scuole, per poi proseguire nel pomeriggio con quelli aperti a tutti.

Tra i primi ospiti in agenda a Foligno l’editorialista scientifico de La Stampa, Piero Bianucci, con "Nello specchio dell’Intelligenza Artificiale" e l’editorialista del Corriere della Sera, Massimo Sideri, con "Da Verlaine a Proust, i ‘singhiozzi’ dell’IA". A parlare di questioni spaziali saranno invece, tra gli altri, la responsabile del volo umano e sperimentazione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana, Barbara Negri, con "L’esplorazione dello Spazio salverà il pianeta Terra? La terza legge di Clarke: "Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia", il direttore I.F.A.E. di Barcellona e presidente della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile, Eugenio Coccia, accompagnato dalla pianista Lara Leccisi con una conferenza dal titolo "La nuova stele di Rosetta, i buchi neri quali frontiera tra relatività generale e meccanica quantistica". Mentre la questione sismica sarà affrontata dal professore di Geodinamica all’Università degli Studi La Sapienza Roma e vice presidente Accademia Nazionale dei Lincei, Carlo Doglioni. Tra i protagonisti della giornata di oggi anche Piergiorgio Odifreddi, con "L’Intelligenza Artificiale, da Pigmalione a DeepSeek".