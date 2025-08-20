Ex scuola di Civitella: "Solo incuria e degrado"

UMBERTIDE - "Degrado, incuria, spreco di denaro, cattiva gestione e chi più ne ha ne metta". Parole durissime, indirizzate dal Pd all’amministrazione comunale, rea di aver lasciato nell’abbandono l’ex scuola (poi centro estivo per anziani) di Civitella, nella zona di Serra Partucci e soprattutto di voler alienare il bene. La denuncia del partito, corredata di foto, parte da lontano: "Nel 2006 la ex scuola – dicono i Dem – era stata riaperta, a conclusione di un iter di ristrutturazione che aveva visto la Regione impegnare 232mila euro erogati appositamente nel biennio 2002/2003. Dalla sua originaria destinazione scolastica, l’edificio era stato convertito a fini sociali, tra i quali un centro estivo per anziani". Una operazione riuscita ed apprezzata, finché - ricorda il Pd - "un cedimento del terreno ha compromesso la struttura". Da qui la decisione del Comune di vendere. Decisione che il Pd contesta: "L’edificio avrebbe richiesto attenzione e, certamente, non di essere trascurato e lasciato di fatto all’abbandono più totale. L’idea della destra è stata, praticamente, solo quella di svendere l’edificio". "In conclusione – secondo l’opposizione – si è privata la comunità umbertidese di un bene di riconosciuto valore storico-sociale. D’altra parte gli stessi soldi del Pnrr sono stati utilizzati per (alcune) opere di dubbia necessità, come la passerella (sicuramente bella) fra Mola Casanova, altro centro in totale abbandono, e Montecorona. Insomma soldi da investire per i nostri giovani e anziani, per progetti seri ed in continuità a quanto già fatto, non ci sono mai".

Pa.Ip.