FOLIGNO La polizia ha arrestato un 33enne tunisino, con precedenti specifici, ritenuto lo spacciatore di riferimento, di eroina e cocaina, nelle zone di viale Roma e di Sant’Eraclio. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Spoleto. Al nordafricano vengono contestati i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, essendo ritenuto responsabile di aver imbastito una fiorente attività di spaccio di cocaina e di eroina in alcune aree del territorio folignate, e segnatamente, come detto, quella di viale Roma e del quartiere di Sant’Eraclio. Numerosi i servizi di osservazione predisposti dalla polizia, con il recupero dello stupefacente dai “clienti“ del tunisino.

Per eseguire l’arresto, gli agenti hanno bloccato il 33enne in strada mentre perfezionava un’ulteriore cessione di droga ad un proprio cliente. È stata così recuperata la dose di eroina appena spacciata, nonché il denaro provento della cessione. La successiva perquisizione domiciliare a carico del nordafricano ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro altre 11 dosi di eroina - per un peso superiore ai 10 grammi - nonché un bilancino di precisione ed una somma in contanti di oltre 700 euro, ritenuti provento di spaccio. In casa, gli agenti hanno trovato un secondo cittadino tunisino, di 32 anni, il quale era a sua volta in possesso di 16 frammenti di hashish. Quest’ultimo è stato denunciato.