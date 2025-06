E45 troppo rumorosa vicino alle case. Sì del Comune ai pannelli fonoassorbenti

La E45 troppo "rumorosa" in alcuni tratti vicini alle case: "Anche i residenti hanno diritto di dormire…". La strada è ben nota e pure la vicenda che riguarda il passaggio in alcuni quartieri della città dove la E45 è prossima alle abitazioni: zone Pesci D’oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo. Da 20 anni i residenti chiedono la messa in posa di barriere fonoassorbenti ma l’Anas fa spallucce. Ora però il consiglio comunale ha approvato una mozione per l’adozione di misure tese a mitigare l’impatto acustico. La prima petizione popolare risale al 2003 e fu sottoscritta da 50 cittadini; 22 anni dopo il comune di Città di Castello si rivolgerà di nuovo ad Anas per chiedere gli interventi necessari a mitigare il rumore legato al traffico veicolare lungo la E45. Il documento era firmata da Valerio Mancini (Lega), Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fdi) e Tommaso Campagni (Fi) – e chiedeva di riattivare il percorso tecnico finalizzato alla riduzione dell’inquinamento acustico dell’arteria stradale, già avviato dall’amministrazione negli anni scorsi, coinvolgendo i cittadini dei quartieri interessati. Con i 12 voti favorevoli di Pd, Psi, Lista Civica Secondi Sindaco, Lega, Fi e l’unica astensione di Gionata Gatticchi (Pd) vengono impegnati sindaco e giunta a convocare una commissione comunale pubblica aperta ai rappresentanti di Anas e Arpa. La mozione verrà inoltre trasmessa alla competente commissione dell’assemblea legislativa e alla Giunta regionale "al fine – si legge – di lavorare insieme per sanare una situazione già difficile anni fa e che con l’entrata in vigore di nuove normative, anche europee, non è conforme". Ad illustrare l’atto è stato il consigliere Mancini ricordando la petizione del 2003: "Occorre darle seguito a distanza di 22 anni. Lo studio del 2001 dell’Arpa segnalava il superamento dei limiti assoluti di rumorosità in prossimità della E45, sia durante il periodo diurno che notturno" e la successiva lettera del Comune sollecitava Anas a "predisporre un piano di contenimento". Problemi simili erano stati segnalati anche a Nuvole, Giove di sopra, Promano e dalle aree adiacenti all’uscita di Città di Castello Nord. A preannunciare l’astensione per motivi di opportunità, essendo residente nell’area interessata, è stato il capogruppo del Pd Gatticchi che si è detto però favorevole alla mozione: "Conosco bene la situazione e soprattutto posso valutare l’atteggiamento sconcertante di Anas: c’è una carrellata di sentenze che dicono che queste installazioni sono atti dovuti. È meritorio riattivare anche l’attenzione istituzionale su queste tematiche".