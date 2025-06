E da sabato la nuova rotta per Pantelleria

PERUGIA - L’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” comunica che nel mese di maggio sono stati 68.910 i passeggeri transitati presso lo scalo, con una crescita del +23% rispetto ai 56.196 registrati nello stesso mese del 2024. Va sottolineato come, a fronte di 777 movimenti (+5% rispetto al 2024), il traffico passeggeri sia aumentato di oltre venti punti percentuali, grazie alle ottime performance di riempimento registrate su tutte le rotte del network. "Quello appena concluso - dice la Sase, la società che gestisce lo scalo - rappresenta inoltre il mese di maggio più trafficato nella storia dello scalo, superando il precedente record del 2023, quando i passeggeri furono 57.043". Entrando nel dettaglio, il 68% del traffico è stato generato da voli internazionali, mentre il 31% ha riguardato collegamenti nazionali. In crescita anche il traffico di aviazione generale, con 345 movimenti complessivi. Analizzando i dati dei primi cinque mesi dell’anno, sono stati registrati 203.283 passeggeri, con un incremento del +23% rispetto allo stesso periodo del 2024 – anno record per il “San Francesco d’Assisi” – quando i passeggeri furono 164.711. Con il mese di giugno entra a pieno regime la programmazione voli della stagione estiva 2025: da martedì 3 giugno sono infatti operativi i collegamenti Ryanair da/per Brindisi. Sabato prenderà il via la nuova rotta Hello Fly da/per Pantelleria e riprenderanno i voli, sempre operati da Hello Fly, da/per Lampedusa. A partire da metà mese torneranno infine anche i collegamenti Aeroitalia, con le rotte bisettimanali da/per Lamezia Terme (da sabato 14 giugno) e da/per Olbia (da domenica 15 giugno).