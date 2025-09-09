Doppio cantiere in città. Viventi chiede lumi sui tempi

GUALDO TADINO - Due mozioni sui lavori di adeguamento e miglioramento sismico dei locali dell’ex Istituto Professionale per il Commercio (Ipc) e sulla riqualificazione funzionale del palazzo del centro promozionale della ceramica sono state presentate dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Fabio Viventi (nella foto). Circa l’ex Ipc, afferma che alla fine del 2022 venne annunciato lo stanziamento di 2.900.000 euro emesso dal Commissario straordinario alla ricostruzione del Governo con la firma della prima ordinanza attuativa del nuovo programma delle opere pubbliche; ma i lavori non sono ancora iniziati, mentre, secondo il cronoprogramma, avrebbero dovuto essere avviati nell’aprile scorso; per cui impegna il Sindaco e la Giunta a riferirne i motivi in Consiglio comunale chiarendo anche se esistano i rischi di perdere il finanziamento o se ci siano penalità connesse. Analoghe le argomentazioni riguardanti i lavori al Centro promozionale della ceramica per i quale c’erano a disposizione 900.000 euro: i lavori sono stati interrotti e ripresi più volte; chiede che venga riferito al Consiglio se è stato rispettato il progetto approvato nel 2021 con la realizzazione al piano superiore di un locale adibito ad Auditorium con relativa capienza e di una zona per l’esposizione delle opere internazionali della ceramica, locali per gli studenti delle scuole del territorio e start up, mentre al piano inferiore il centro cottura comunale; chiede anche se siano stati stanziati fondi della Regione per il completamento dell’opera.