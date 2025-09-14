Diventare volontari del sorriso. Giornata informativa e corso

"In tanti ci hanno chiesto come poter diventare volontari del sorriso, così abbiamo pensato di organizzare un pomeriggio nel corso del quale poter condividere tutto ciò che ruota intorno all’associazione per poi confrontarci tutti insieme". A parlare così è Alessandro Rossi l’"anima" dell’associazione I Pagliacci che, sollecitato dalle tante richieste, ha deciso di dare vita a una giornata informativa, propedeutica al corso "ma che non dà nessun diritto d’accesso al corso stesso". "L’idea – spiega Rossi – è quella di far comprendere che andare in Pediatria non è assolutamente un gioco, che occorre pazienza, tempo, dedizione, voglia di mettersi in gioco".

Allora, il corso di formazione inizierà ad ottobre ed avrà una durata di 50 ore, suddivise in vari pomeriggi/sera ma anche un fine settimana completo. Viste le numerose richieste ci sarà anche un limite per quanto riguarda il numero dei partecipanti, che saranno tra i 25 e i 30. Intanto, però, c’è la giornata informativa che è fissata per sabato 27 settembre dalle 16 alle 19: si terrà nella sala polifunzionale della Fondazione “Aiutiamoli a vivere“.

Tutte le indicazioni per prenotarsi alla giornata informativa si trovano sul sito internet dell’associazione. "Nel nostro sito internet – conclude Rossi – sotto la voce documenti, troverete anche il codice etico dell’associazione, un documento importante da leggere assolutamente".