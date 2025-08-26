Denunciati “Bonnie & Clyde“. Rubano il computer al fratello di lei: scoperti

Con il volto travisato entra nell’ufficio del fratello della fidanzata e ruba un computer portatile. Gli agenti del commissariato di Foligno hanno denunciato una 32enne e il proprio compagno di 24 anni, ritenuti responsabili di un furto avvenuto pochi giorni fa nell’ufficio del fratellastro della donna che si è rivolto alla polizia. Nel suo ufficio non era stato rinvenuto alcun segno di effrazione e ciò lo aveva indotto a sospettare che ad agire fosse stata una persona in stretti rapporti con lui e che quindi potesse facilmente accedere alle chiavi dell’ufficio. I poliziotti, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno esaminato con attenzione la scena del furto. Benché il ladro fosse travisato, attraverso alcuni segni particolari è stato possibile identificarlo in un 24enne gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e legato sentimentalmente proprio alla sorellastra del derubato. Le indagini si sono indirizzate al recupero del portatile, nella consapevolezza che la 32enne, già nota alla Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, poteva aver tentato di rivendere l’oggetto al fine di ottenere liquidità. Anche la vittima del furto si era recato in vari negozi della città, fornendo ai relativi gestori gli elementi identificativi del proprio computer. Il titolare di un esercizio dedito alla rivendita di smartphone e computer usati ha telefonato al ragazzo derubato dicendogli che poco prima un uomo e una donna si erano presentati in negozio proponendogli di acquistare un portatile che quindi alla fine è tornato nelle mani del proprietario.