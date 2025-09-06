Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
Daspo per i 5 ultrà. Convalidati gli arresti
6 set 2025
LUCA FIORUCCI
Cronaca
Daspo per i 5 ultrà. Convalidati gli arresti

Per approfondire:

TERNI - In conseguenza degli scontri che si sono verificati nella zona dello stadio in occasione della partita Ternana - Ascoli il 31 agosto, il questore di Terni, Michele Abenante, ha provveduto a disporre nei confronti dei cinque ultra arrestati, che hanno un’età compresa fra i 33 e i 25 anni, la misura del Daspo, con durate comprese tra i 5 e gli 8 anni.

Intanto, il giudice per le indagini preliminari di Terni, su richiesta dalla Procura di Terni, pm Camilla Coraggio, ha convalidato gli arresti eseguiti dalla Digos, diretta dal vice questore Marco Colurci, e disposto per i cinque tifosi coinvolti l’obbligo di dimora nel Comune di Terni, con divieto di allontanamento nelle ore serali e divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Le misure adottate, sottolinea la questura di Terni, confermano la linea di fermezza delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria nel contrasto ai comportamenti violenti legati alle manifestazioni sportive, a tutela della collettività e del regolare svolgimento degli eventi.

"Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato il questore – che conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive e nell’assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di comportamenti violenti o pericolosi".

"Apprezzamento e i più vivi complimenti al questore di Terni, Michele Abenante, e agli agenti della Polizia di Stato" è stata espressa dal prefetto Antonietta Orlando per la "brillante operazione che ha portato all’arresto di cinque ultra rossoverdi dopo i disordini scoppiati all’esterno dello stadio Liberati al termine della partita". "Ringrazio le forze di polizia che, con il loro intervento, hanno fatto sì che la situazione non degenerasse" aggiunge ancora.

© Riproduzione riservata

