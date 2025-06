Lancio di fumogeni in campo. Daspo di due anni al tifoso

Daspo di due anni a un supporter del Foligno Calcio, membro della tifoseria organizzata, che si è reso autore del lancio di fumogeni in due occasioni diverse. I fatti risalgono a circa due settimane fa, quando in occasione dell’incontro Asd Foligno Calcio - Asd Todi, valevole per il campionato regionale di Promozione, un tifoso si è reso protagonista di un comportamento che la Questura definisce "gravemente antisportivo", in conseguenza del quale, all’esito degli accertamenti esperiti dal personale della Polizia di Foligno, è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo, emesso dal questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, per la durata di due anni. Nello specifico, l’uomo in tre diverse occasioni è stato visto lanciare altrettanti fumogeni dalla tribuna verso il campo da gioco, costituendo un concreto pericolo per gli altri tifosi presenti in quello spazio di spalto. Gli agenti del Commissariato folignate hanno ricostruito l’episodio, anche grazie all’ausilio di alcuni video che hanno consentito l’identificazione del soggetto.

Il tifoso, è emerso dalla Polizia, si era reso protagonista alcuni anni fa di un altro episodio avvenuto anch’esso in occasione di manifestazione sportiva, venendo in quel caso punito con un Daspo di un anno. Pertanto, tenendo conto anche della sua condizione di recidività, il questore Sallustio gli ha inflitto un nuovo Daspo, questa volta con validità di 2 anni. Alla luce di questa condotta violenta, il 48enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.