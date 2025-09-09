"Danno enorme su Piazza Ridolfi". Ammissione del sindaco Bandecchi

Ne’ test, né sperimentazioni di sorta: su Piazza Ridolfi è stato fatto un "danno enorme". Lo ammette senza troppi giri di parole il sindaco Stefano Bandecchi, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Spada. Non solo: il primo cittadino annuncia che il cantiere proseguirà ma per "rimettere a posto uno dopo l’altro I mattoncini", improvvidamente rimossi a inizio agosto dall’amministrazione comunale. "E’ stato un fatto un errore – dichiara Bandecchi nel video social diffuso da RadioGalileo – perché non hanno seguito la prpocedura corretta che il Comune doveva seguire. Quindi qualcuno si è messo a scavare senza capire cosa stava fecendo e ha fatto un danno enorme, perché questa è una piazza che ha una rilevanza storico-artistica. Giustamente la Soprintendenza si è arrabbiata, giustamente i dirigenti hanno chiesto scusa e giustamente chi ha sbagliato sta mettendo le cose a posto". "Ora con calma devono arrivare i permessi, poi rimetteranno i mattoncini uno accanto all’altro e il prossimo che sbaglia gli tagliamo una mano..." conclude il primo cittadino. Circa un mese e mezzo fa l’amministrazione aveva improvvisamente avviato la rimozione della storica pavimentazione in porfido della piazza, per modifiche urbanistiche legate alla viabilità, scatenando aspre polemiche bipartisan delle opposizioni, fino all’intervento della Soprintendenza. Il cantiere è ancora lì e lo sarà inesorabilmente ancora a lungo, a questo punto, per ripristinare la porzione di pavimento che è stata incautamente rimossa.