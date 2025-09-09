La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
Cronaca"Danno enorme su Piazza Ridolfi". Ammissione del sindaco Bandecchi
9 set 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. "Danno enorme su Piazza Ridolfi". Ammissione del sindaco Bandecchi

"Danno enorme su Piazza Ridolfi". Ammissione del sindaco Bandecchi

"E’ stato fatto un errore: qualcuno si è messo a scavare senza capire cosa stava facendo". Ora il ripristino

L’area dei lavori contestati, a Piazza Ridolfi

L’area dei lavori contestati, a Piazza Ridolfi

Per approfondire:

Ne’ test, né sperimentazioni di sorta: su Piazza Ridolfi è stato fatto un "danno enorme". Lo ammette senza troppi giri di parole il sindaco Stefano Bandecchi, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Spada. Non solo: il primo cittadino annuncia che il cantiere proseguirà ma per "rimettere a posto uno dopo l’altro I mattoncini", improvvidamente rimossi a inizio agosto dall’amministrazione comunale. "E’ stato un fatto un errore – dichiara Bandecchi nel video social diffuso da RadioGalileo – perché non hanno seguito la prpocedura corretta che il Comune doveva seguire. Quindi qualcuno si è messo a scavare senza capire cosa stava fecendo e ha fatto un danno enorme, perché questa è una piazza che ha una rilevanza storico-artistica. Giustamente la Soprintendenza si è arrabbiata, giustamente i dirigenti hanno chiesto scusa e giustamente chi ha sbagliato sta mettendo le cose a posto". "Ora con calma devono arrivare i permessi, poi rimetteranno i mattoncini uno accanto all’altro e il prossimo che sbaglia gli tagliamo una mano..." conclude il primo cittadino. Circa un mese e mezzo fa l’amministrazione aveva improvvisamente avviato la rimozione della storica pavimentazione in porfido della piazza, per modifiche urbanistiche legate alla viabilità, scatenando aspre polemiche bipartisan delle opposizioni, fino all’intervento della Soprintendenza. Il cantiere è ancora lì e lo sarà inesorabilmente ancora a lungo, a questo punto, per ripristinare la porzione di pavimento che è stata incautamente rimossa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia