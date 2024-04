Brutto incidente per Danilo Petrucci: “Una delle cadute più spaventose della mia vita”

Terni, 12 aprile 2024 – Grande paura per il pilota ternano Danilo Petrucci. Nel pomeriggio di ieri il pilota, 33 anni e attualmente sesto nella classifica del Mondiale Superbike, ha avuto un brutto incidente durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli (Macerata).

Lo ha raccontato lui stesso con tanto di foto su Instagram: “Ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere”, scrive il pilota sui social.

Danilo Petrucci in ospedale (Foto da Instagram)

Il pilota umbro, dopo le ultime ottime prestazioni nel WorldSbk ottenute nel weekend del 22-24 marzo a Barcellona, era atteso il 19-21 aprile in Olanda, ad Assen, una delle sue piste preferite.

Solamente tre giorni fa un altro grande pilota ex campione del mondo ha avuto un incidente in motocross. Andrea Dovizioso è caduto dalla sua moto nella pista di Terranuova Bracciolini (Arezzo), in località Il Tasso, mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali. Dovizioso ha riportato diverse fratture, in particolare al tronco. Non è riuscito a evitare che la testa sbattesse a terra, ma il casco è stato provvidenziale. Si è spaccato, ma la testa e il collo non hanno subito lesioni.