Incidente in motocross, l’ex campione del mondo Andrea Dovizioso in ospedale in elicottero

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 aprile 2024 – Grave incidente in motocross per Andrea Dovizioso, 38 anni, ex campione del mondo classe 125. Stamani, in base ad una prima ricostruzione, è caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini in località Il Tasso, mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali.

Nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico. Da quanto appreso non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi.

In un primo momento non erano state rese note le generalità del ferito. Poi si è appreso che si trattava del campione originario di Forlimpopoli.

Chi è Andrea Dovizioso

Trentotto anni, emiliano, Andrea Dovizioso è uno dei grandi nomi del motociclismo italiano. Ha vinto nel 2004 il titolo iridato della 125 con la Honda. Passò poi alla classe 250 ottenendo diverse vittorie. Il suo esordio in MotoGp risale al 2008. Nel 2013 approda in Ducati. Nel 2021 il ritorno in Yamaha con il Sic Racing. Nel 2022 il ritiro. Una vita intera sulla motocicletta: questo gli è valso il titolo di leggenda del motociclismo. Nel 2023, al Mugello, la premiazione alla carriera e l’ingresso nella Hall of Fame del Motogp. Una festa che tanti appassionati ancora ricordano, un momento di grande emozione.