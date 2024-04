Il casco gli ha salvato la vita: Dovizioso, spaventoso incidente, cosa è successo

Firenze, 9 aprile 2024 – Il casco gli ha salvato la vita. Andrea Dovizioso ha fatto un volo pauroso in una gara di motocross a Terranuova Bracciolini. Il 38enne motociclista ha perso il controllo durante un salto.

Tentando di ripararsi nell’impatto col suolo ha riportato diverse fratture, in particolare al tronco. Non è riuscito a evitare che la testa sbattesse a terra, ma il casco è stato provvidenziale. Si è spaccato, ma la testa e il collo non hanno subito lesioni.

Andrea Dovizioso

Immediatamente soccorso il motociclista di Forlimpopoli è stato trasportato con l’eliambulanza Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso dove sono state verificate anche precedenti vecchie fratture. Nel corso della caduta Dovizioso si è fratturato il polso, la clavicola e la testa del femore destri.

Fratture anche dello sterno e di varie costole, oltre che dei processi trasversi delle vertebre dorsali (cioè i punti di unione fra vertebre e muscoli).

Il motociclista ha anche riportato alcune contusioni polmonari: è il motivo per cui dovrà restare in osservazione all’ospedale di Careggi per una notte. Dovizioso voleva partire subito per Modena, ma il consiglio è stato quello della cautela.

Il suo team se il quadro sarà stabilizzato, dopo la notte lo accompagnerà al Centro di alta specializzazione dell’arto superiore dell’azienda ospedaliero universitaria di Modena, dal professor Giuseppe Porcellini uno dei massimi esperti di chirurgia dell’arto superiore, ilo professionista di riferimento del team.