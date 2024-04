La caduta e la paura, Andrea Dovizioso in ospedale. Il luogo dove è avvenuto l’incidente

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 aprile 2024 – Il Motors Park Il Tasso è una pista di motocross che si trova in via Del Tasso, nel Comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. E’ il luogo dove questa mattina, 9 aprile, l’ex campione del mondo Andrea Dovizioso ha avuto un incidente a bordo della sua moto da cross.

Il ‘Dovi’, stando a quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico e per questo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale fiorentino di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita, ma per precauzione è stato allertato l’elisoccorso Pegaso.

Dovizioso, originario di Forlì, è un appassionato di motocross come molti suoi colleghi del motomondiale. Ancora non è chiara la dinamica della caduta, né i motivi che lo hanno portato ad allenarsi nell’impianto di Terranuova Bracciolini, che comunque non è molto distante dalla sua Romagna.