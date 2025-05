Dalla Spagna a Perugia. Torna il festival Encuentro

Incontri con Nicola Lagioia, Pilar del Río (moglie di José Saramago), Jonathan Coe, Paolo Rossi, Alessandro Barbero (in collegamento), Paco Taibo II, David Trueba, Marino Sinibaldi, Rodrigo Terrasa, Maria Fernanda Ampuero, Loredana Lipperini, Carlo Greppi e Tommaso Giartosio. E poi libri, dibattiti, spettacoli e momenti conviviali. E’ un cartellone denso e articolato quello che segna il ritorno di “Encuentro“, festa delle letterature in lingua spagnola che dal 29 maggio al 2 giugno si terrà a Perugia e Castiglione del Lago. Promossa dall’associazione Encuentro, la XII edizione si declina attraverso una serie di incontri dedicati alle voci più interessanti delle letterature in lingua spagnola (e non solo), senza mai distogliere l’attenzione dalle questioni di più drammatica e urgente attualità come Gaza, il decreto sicurezza e l’università, il nuovo ordine mondiale.

"Come sempre avremo ospiti di grande spessore – spiega il coordinatore del comitato direttivo Giovanni Dozzini – e parleremo anche di Gaza, perché non possiamo non esporci davanti a quello che sta succedendo". Il festival è "una forma di resistenza culturale", lo definisce il sindaco di Castiglione, Matteo Burico, e adesso ritrova il sostegno più concreto delle istituzioni (Comune di Perugia e Regione) dopo "il disinteresse degli ultimi anni" dice Dozzini.

Tra i momenti più attesi e importanti del cartellone ci sono quelli con Nicola Lagioia, per una lectio magistralis su Juan Rulfo e il suo “Pedro Páramo“ venerdì 30 maggio alle 18.15 all’Università per Stranieri di Perugia e con Pilar del Río, moglie di José Saramago, che racconterà in dialogo con Marino Sinibaldi gli anni a Lanzarote insieme al grande scrittore premio Nobel, il giorno dopo, sempre a Perugia, alla Sala dei Notari alle 18.30.

Domenica primo giugno l’inglese Jonathan Coe presenterà alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago il suo nuovo libro “La prova della mia innocenza“ in dialogo con Tommaso Giartosio, in chiusura il 2 giugno a Palazzo della Corgna di Castiglione, Paco Taibo II e Alessandro Barbero (in collegamento) parleranno di “Nuovo ordine mondiale“ con Greta Cristini e Simona Maggiorelli. Da ricordare anche l’incontro su “Gaza. Raccontare l’inenarrabile“ il 30 maggio alle 21.15 alla Sala dei Notari con Paola Caridi, Micaela Frulli, Carlo Greppi, Matteo Nucci, Paco Taibo II e Francesca Romana Elisei, i libri di Carlo Greppi con “Figlia mia“, Loredana Lipperini con “Il segno del comando“, David Trueba con “Il mio ‘69“, la cena messicana che si terrà da Umbrò a Perugia (prenotazioni al 320.5785927) introdotta dall’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, sabato 31 maggio e il torneo di biliardino di Encuentro (coppie miste scrittori-pubblico, iscrizione gratuita), lunedì 2 giugno dalle 11 alla Merangola, sul lungolago castiglionese. E poi la collaborazione con i gruppi di lettura ad alta voce delle librerie di Perugia e delle biblioteche del territorio e i progetti in sette scuole: hanno coinvolto oltre 500 alunni tra i 13 e i 18 anni che durante il festival incontreranno Amets Arzallus, Paco Taibo II e Juan Pablo Villalobos.