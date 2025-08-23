SPOLETO Nella frazione di Strettura crolla il ponte che collega con Palazzaccio e Casigliano. Residenti isolati, ma interviene il Comune. Dopo l’albero caduto lungo via Cacciatori delle Alpi, questa volta la pioggia ha colpito la frazione più a sud del territorio comunale. L’enorme massa d’acqua trasportata dal fosso ha fatto crollare il ponte che consente di raggiungere le frazioni Palazzaccio e Casigliano. Il crollo si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri ed i residenti sono alle prese con forti disagi. "Mi sono accorto di quanto accaduto - afferma un abitante - la mattina verso le 5.30. Ho sentito il rumore del fosso e, quando sono uscito per capire cosa fosse successo, ho visto che il ponte non c’era più. È finito interamente dentro il fosso. Ora speriamo che rimuovano i detriti al più presto, così da evitare un allagamento del paese". La strada permette di raggiungere alcune abitazioni, ma anche un ristorante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del Comune allo scopo di fare il punto della situazione ed iniziare le operazioni di rimozione della struttura, le cui condizioni già da tempo avevano destato sospetti. Gli stessi residenti avevano già più volte segnalato le pessime condizioni del ponte. Fortunatamente il crollo non ha provocato danni materiali a terzi, ma è chiaro che ora il Comune deve quanto prima ripristinare il collegamento viario