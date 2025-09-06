Cortile di Francesco nel segno del Cantico delle Creature

Da oggi al 21 settembre Assisi diventa nuovamente il cuore pulsante del dialogo e del confronto con l’undicesima edizione del “Cortile di Francesco“, dal titolo Cre-Azione: il Sacro Convento invita credenti e non credenti a intraprendere un percorso di riflessione condivisa, ispirato dal Cantico delle Creature e dalla visione profetica di san Francesco.

Oggi alle 18 è in programma “Come comunicare nuove energie creative“, organizzata in collaborazione con Suoni Controvento e Rai Umbria. Con la regia di Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio, quattro top manager della comunicazione internazionale si confronteranno su temi attualissimi: dall’evoluzione della comunicazione dagli anni ‘80 ai social, fino all’intelligenza artificiale. Intervengono Natalia Borri, direttrice creativa Ad Store, Carlos Casas, regista, Francesco Conticello, Ceo & Chairman di G2 Eventi, Antonio Romano, tra i massimi esperti di brand design, il giornalista Carlo Verdelli.

Alle 19.30 ci sarà la presentazione del calendario del centenario 2026 “San Francesco Vive“, con Gianluigi di Napoli e fra Giulio Cesareo, un momento speciale dedicato alla celebrazione del centenario francescano. Calendario realizzato con le foto dei frati realizzate da Di Napoli; prevista l’inaugurazione del sito web della Basilica per l’ottavo centenario della morte di san Francesco www.sanfrancescovive.org e dell’installazione artistica in Piazza inferiore con il sostegno di Graphic Masters Srl.