Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaCortile di Francesco nel segno del Cantico delle Creature
6 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Cortile di Francesco nel segno del Cantico delle Creature

Cortile di Francesco nel segno del Cantico delle Creature

Da oggi la nuova edizione dell’evento voluto dal Sacro Convento di Assisi. Si inizia col panel sulla comunicazione in collaborazione con Suoni Controvento. .

Tutto pronto per la nuova edizione del Cortile di Francesco È la undicesima dell’incontro promosso dal Sacro Convento di Assisi che proseguirà fino al 25 settembre

Tutto pronto per la nuova edizione del Cortile di Francesco È la undicesima dell’incontro promosso dal Sacro Convento di Assisi che proseguirà fino al 25 settembre

Per approfondire:

Da oggi al 21 settembre Assisi diventa nuovamente il cuore pulsante del dialogo e del confronto con l’undicesima edizione del “Cortile di Francesco“, dal titolo Cre-Azione: il Sacro Convento invita credenti e non credenti a intraprendere un percorso di riflessione condivisa, ispirato dal Cantico delle Creature e dalla visione profetica di san Francesco.

Oggi alle 18 è in programma “Come comunicare nuove energie creative“, organizzata in collaborazione con Suoni Controvento e Rai Umbria. Con la regia di Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio, quattro top manager della comunicazione internazionale si confronteranno su temi attualissimi: dall’evoluzione della comunicazione dagli anni ‘80 ai social, fino all’intelligenza artificiale. Intervengono Natalia Borri, direttrice creativa Ad Store, Carlos Casas, regista, Francesco Conticello, Ceo & Chairman di G2 Eventi, Antonio Romano, tra i massimi esperti di brand design, il giornalista Carlo Verdelli.

Alle 19.30 ci sarà la presentazione del calendario del centenario 2026 “San Francesco Vive“, con Gianluigi di Napoli e fra Giulio Cesareo, un momento speciale dedicato alla celebrazione del centenario francescano. Calendario realizzato con le foto dei frati realizzate da Di Napoli; prevista l’inaugurazione del sito web della Basilica per l’ottavo centenario della morte di san Francesco www.sanfrancescovive.org e dell’installazione artistica in Piazza inferiore con il sostegno di Graphic Masters Srl.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Intelligenza artificiale