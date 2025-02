Confagricoltura Umbria: "Ue, cambio di marcia"

Confagricoltura Umbria vede in maniera positiva il cambio di approccio e di direzione dell’Unione europea nei confronti degli agricoltori considerati, quindi, non più inquinatori ma alleati del verde. Il piano di lavoro presentato a Bruxelles dal commissario Ue all’agricoltura, Christophe Hansen, evidenzia quindi una svolta nelle politiche ambientali che vedono le attività agricole come una soluzione e non più come un problema. Questo nuovo corso della politica agricola comunitaria si basa su delle azioni rivolte principalmente al miglioramento del reddito degli agricoltori, alla competitività e resilienza del settore, alla sostenibilità e alla vitalità e sviluppo delle aree rurali, da sempre tutti cavalli di battaglia di Confagricoltura. "Tutte questioni che sosteniamo da tempo – afferma il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi – e che proiettate in Umbria, terra di zone marginali, non potranno che avere effetti positivi, oltre a parlare di un settore che deve garantire anche condizioni di vita accettabili per gli agricoltori e favorire ricambio generazionale".