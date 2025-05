Maria e Filomena, un secolo di amicizia: “Festeggiamo insieme i cento anni”

Città di Castello, 17 maggio 2025 – Amiche da un secolo e unite anche davanti alla torta con le candeline, più di 200, spente insieme. Compleanni speciali a Città di Castello con la storia di Maria e Filomena che hanno festeggiato insieme il traguardo dei 100 anni di vita, all’interno della casa di residenza che le ospita, a pochi minuti dalle loro abitazioni. Maria Merciari, classe 1924, ha appena compiuto 101 anni è infatti originaria di Trestina nel comune tifernate mentre Filomena Barberi, classe 1925 è di Verna, sempre nella zona sud, ma risiede nel comune di Umbertide.

La festa per il super-compleanno di Maria e Filomena

Insieme giovedì 15 maggio hanno spento 201 candeline su un’unica grande torta nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza del sindaco tifernate Luca Secondi e dell’assessore umbertidese Francesco Cenciarini, in rappresentanza delle istituzioni dei loro comuni di provenienza. La festa di compleanno era stata allestita nel salone della residenza servita “Villa Gerini” in località Verna, dove le due amiche ultracentenarie sono ospiti da tempo.

Le loro storie si intrecciano tra famiglia, lavoro, attaccamento alla propria terra di origine e alle tradizioni che ancora oggi rievocano nel corso delle occasioni di convivenza. I ricordi di Maria la riportano spesso in campagna fra lavori nei campi per l’azienda agricola e la famiglia, mentre quelli di Filomena nel negozio tra tessuti, abbigliamento, clienti e casa. Allo speciale doppio compleanno delle due donne hanno preso parte anche i rappresentanti istituzionali per quella che è stata definita “una giornata speciale grazie a persone straordinarie come Maria e Filomena, orgoglio e memoria storica delle nostre comunità, esempio di vita per noi e in particolare per i giovani. Come tutti i nostri anziani sono una risorsa da difendere per quello che hanno fatto in termini di raggiungimento di ideali e valori”, hanno detto il sindaco Luca Secondi e l’assessore Cenciarini a margine della partecipazione all’iniziativa. La festa è stata possibile grazie all’impegno di don Aldo di Bernardo, parroco di Calzolaro e San Leo Bastia e alla struttura Villa Gerini, il cui responsabile Francesco Vata si dice commosso per questa giornata memorabile che non ha coinvolto solo le due anziana ospiti, ma tutta la residenza.