Livio e Giuseppina compleanni centenari. Festa a Zeri e Aulla

Un nuovo traguardo centenario e si tratta ancora una volta di un risvolto al femminile, almeno ad Aulla. Giuseppina Francini (nella foto in basso) domenica ha spento le 100 candeline, circondata dall’affetto dei suoi due figli, dei famigliari e dei compaesani. È la seconda ultracentenaria dell’anno che festeggia nel comune di Aulla: a gennaio, la nonnina albianese Vienna Ratti aveva spento addirittura 105 candeline. A casa sua, a Bigliolo, frazione del comune di Aulla, Giuseppina è stata raggiunta dal sindaco Roberto Valettini e dal consigliere Alessandro Andellini: le hanno consegnato una pergamena e un mazzo di fiori che lei ha ricevuto con grande emozione. Per l’amata nonnina, moglie dello storico calzolaio di Bigliolo, apprezzata da tutti i paesani per la sua gentilezza ed affabilità, è stata anche officiata la Santa Messa da Don Vito Piscitello in cui ha preso la parola anche il sindaco di Aulla. "È stata una cerimonia religiosa che ha dimostrato la bella capacità che hanno i nostri borghi di essere aggreganti e di saper festeggiare i momenti di gioia - dichiara Valettini - e di saper stare insieme, che soprattutto oggi è così raro". Ma nei giorni scorsi, un altro compleanno super centenario è stato festeggiato a Zeri. Livio Giuseppe Conti (nella foto in alto) ha spento 101 candeline con gioia ed entusiasmo, circondato dal fratello, dagli amici Alpini e dal sindaco Cristian Petacchi che gli ha consegnato una pergamena di attestazione di stima e vicinanza a nome di tutta l’amministrazione comunale zerasca. "Quello di Livio è stato il primo compleanno ultracentenario dell’anno ma ne abbiamo ancora almeno altri quattro da festeggiare" riferisce il sindaco Petacchi. Tra i prossimi, Lina Tosi: "È una 102 enne - prosegue il Sindaco di Zeri - che sembra un’ottantenne. Coltiva l’orto, è lucidissima e fisicamente in forma".

Michela Carlotti