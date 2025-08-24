C’è lo show di Michela . Andreozzi

GUALDO TADINO – Lo spettacolo “A letto dopo Carosello“ conclude stasera il ciclo "Gualdo è Donna". Alle 21 nel suggestivo Parco della Rocca Flea (o in caso di maltempo al Teatro Don Bosco) l’attrice Michela Andreozzi (nella foto) propone una sorta di viaggio nel tempo, un omaggio divertente e nostalgico agli anni ‘70, rievocato con musica, comicità e racconti personali. Sarà accompagnata dal maestro Alessandro Greggia, riporterà in vita un’epoca con citazioni di Raffaella Carrà, di Topo Gigio e delle indimenticabili sigle dei Caroselli. Si preannuncia uno spettacolo, nel quale l’attrice, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in fiction come "La squadra" e "Distretto di Polizia" e al cinema in film come "Tutta la vita davanti" e "Nessuno mi può giudicare", saprà incantare la platea con la sua ironia e la sua profonda sensibilità.

Lo spettacolo viene considerato "il gran finale" della prima edizione di "Gualdo è donna", la rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale, dal Polo Museale e resa possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia, curata dal gualdese Daniele Gelsi, diventato una griffe come costumista, da Daniele Salvo e da Melania Giglio, che "è stata un vero trionfo, dimostrando la forza del teatro e della cultura come motore di aggregazione e riflessione". C’è stata grande partecipazione di pubblico agli spettacoli "Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas", "Serata d’onore per Paola Quattrini" e nella prima nazionale di "Saffo, Musa Divina". Biglietti a 10 euro, diisponibili al Museo Civico Rocca Flea, informazioni e prenotazioni al 347. 7541791.

A.C.