Occupano abusivamente un alloggio all’interno del tribunale di Spoleto: coppia sgomberata e denunciata

Spoleto, 19 maggio 2025 – Un appartamento all’interno del palazzo del tribunale di Spoleto, occupato senza titolo da una coppia italiana dal 2018, è stato sgomberato nei giorni scorsi su disposizione dell’autorità giudiziaria. A eseguire l’ordinanza sono stati i militari della compagnia della Guardia di finanza di Spoleto, con il supporto delle altre forze di polizia locali.

L’intervento arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che ha permesso di far luce su una situazione protrattasi per anni. I due coniugi in questione avevano occupato l’abitazione, nonostante fossero proprietari di un altro immobile nello stesso comune. I tentativi dell’amministrazione comunale di rientrare in possesso dell’appartamento erano finora falliti, anche a causa della presentazione di certificati medici da parte di uno dei due occupanti.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno inoltre rilevato l’indebito utilizzo delle utenze, intestate sempre al tribunale, per alimentare l’abitazione. Per questo motivo, i due sono stati denunciati alla Procura per i reati di occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Il tribunale ha disposto anche il sequestro preventivo dei contatori elettrici collegati all’appartamento. Durante lo sgombero sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’immobile, che ora potrà essere destinato a chi ne avrà effettiva necessità, nel rispetto delle regole.