Carolina Cucinelli . Tra le 50 donne più influenti della moda e del retail

Carolina Cucinelli è stata inserita tra le cinquanta donne più influenti del mondo della moda e del retail dal quotidiano “Women’s Wear Daily”, considerato una delle voci più autorevoli del settore. Presso lo spazio “The Glasshouse” a New York è quindi intervenuta al “Forum delle cinquanta Women in Power 2025 della moda e del retail”. La giovane imprenditrice con la sorella Camilla condivide la vicepresidenza e l’impegno creativo all’interno dell’impresa di Solomeo. Il riconoscimento da parte di WWD - spiega l’azienda - è stato motivato "dall’abilità della giovane imprenditrice di Solomeo nell’innovare l’eccellenza dell’artigianato di lusso, non solo nel rispetto della tradizione del gusto italiano apprezzato in tutto il mondo, ma anche in virtù della sua leadership nonché della sua notevole capacità di ispirare, con la propria visione creativa ed umana, le nuove generazioni". Brunello Cucinelli è stato invece inserito da WWD tra i 115 più importanti changemakers della storia della moda mondiale. "Mi piace condividerlo con mia sorella Camilla - ha commentato Carolina Cucinelli parlando del premio - perché ci siamo dette tante volte quanto sia stimolante portare avanti quello stile e quel lifestyle che rappresenta il nostro brand, cercando di innovare sempre ma mantenendoci fedeli alle radici della nostra estetica. Questo è anche un riconoscimento al lavoro quotidiano di tutte le persone che sono con noi in azienda, soprattutto alle donne: penso alle artigiane che da piccole ci hanno trasmesso l’amore per questo mestiere, alcune delle quali sono ancora con noi, ed anche alle giovani generazioni che quotidianamente ci offrono la loro passione e il loro impegno. Condividere con loro questo dono rende tutto ancora più speciale". "Il riconoscimento che gli stimati amici di Women’s Wear Daily, hanno voluto tributare a mia figlia Carolina - il commento di Brunello Cucinelli -, così impegnata assieme a Camilla a innovare e a ricercare, non può che riempirmi di gioia soprattutto se penso a come loro sappiano coltivare con gentilezza le umane relazioni che fanno bella la nostra fabbrica di Solomeo; di questo mia moglie Federica ed io siamo sinceramente fieri. Per quanto riguarda la mia persona, poi, mi emoziona sapere di essere riconosciuto tra i 115 del mondo della moda che sono considerati artefici di cambiamento positivo, un attestato di stima che mi onora nel profondo dell’anima. Nel panorama internazionale della Moda tutto questo rappresenta un’ulteriore e graditissima conferma di come quel ‘lusso gentile’ che cerchiamo di curare a Solomeo, con la mia famiglia e con le ‘anime pensanti’ che collaborano con noi".