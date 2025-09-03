Carlo Acutis, la canonizzazione. Cerimonia in diretta ad Assisi. Viabilità, le misure del Comune

In vista della canonizzazione, domenica a Roma, del beato Carlo Acutis, dalle 10, al Santuario della Spogliazione sarà possibile seguire la diretta diversi schermi posizionati all’interno del Santuario. Ugualmente, lunedì 8 settembre, in occasione della messa di ringraziamento presieduta dal vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, in programma a partire dalle 18.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione. Intanto il Comune ha adottato provvedimenti per garantire sicurezza stradale e ordine pubblico in centro storico che saranno in vigore dal 6 all’8 settembre. Modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli e sarà previsto anche un percorso pedonale per alleggerire le presenza nell’area antistante il Santuario: i pellegrini provenienti da via Santa Agnese e via Cristofani verranno indirizzati in via Moiano, su percorsi specifici, che consentiranno di accedere al Santuario della Spogliazione dal retro, per evitare il sovraffollamento di piazza Vescovado. Sul fronte traffico, le tre giornate, verranno gestite come normali giorni festivi con la chiusura della Ztl dalle 10 alle 20. Disposto il divieto di circolazione dalle 10 alle 20, eccetto residenti, in via Santa Agnese, via Cristofani e Piazza Vescovado. Divieto di circolazione e sosta h24, con zona rimozione, in via Moiano, dallo slargo (escluso) posto a valle del civico 6, alle scalette in prossimità del civico 2/b. Sosta interdetta a tutti, con zona rimozione, dalle 10 alle 20, in piazza Vescovado.

Maurizio Baglioni