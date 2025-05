Cambiamenti climatici. C’è la mostra

Fino a sabato è allestita a Todi la mostra “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro“, realizzata nell’ambito della campagna “Cambio io, cambia il mondo“ dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L’esposizione, patrocinata dal Comune, è ospitata a Palazzo comunale ed è dedicata alla crisi climatica e alle azioni che ognuno può fare per affrontarla con speranza e ottimismo. L’inaugurazione si è tenuta domenica alla presenza di Alessia Marta (nella foto), assessora alla Cultura, di Stella Bianchi, curatrice della mostra e direttrice esecutiva della campagna, e di Cinzia Cattani, responsabile regionale donne della Soka Gakkai e referente regionale per le relazioni esterne. “L’eredità della vita“, è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con ingresso libero. La campagna “Cambio io, cambia il mondo“ è sostenuta dai fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La mostra "ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e incoraggiare le persone ad agire in prima persona per proteggere l’ambiente", sostengono i promotori. L’esposizione si articola in diciotto pannelli. Todi è il secondo comune dell’Umbria a ospitare la mostra che ha già toccato 19 città italiane, tra cui Roma, Firenze e Torino, facendo registrare più di 15mila visitatori.