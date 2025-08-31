SPOLETO Lavori in via Flaminia e via Monterone, cambia la viabilità. Da domani fino a venerdì 5 settembre dalle 6 alle 18, comunque sino alla conclusione degli interventi, nel tratto di via Flaminia vecchia compreso tra il civico 129/131 (dall’inizio delle due corsie di marcia dopo il restringimento iniziale) e l’intersezione con largo Melvin Jones, verranno effettuati lavori di asfaltatura. Gli interventi verranno svolti alternativamente sulle corsie di marcia, mantenendo e garantendo così il transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e il limite massimo di velocità di 30 Km/h con divieto di sorpasso. "Sarà garantita la circolazione nelle intersezioni con via XVII Settembre e via dei Campani grazie all’impiego di personale incaricato – spiega il Comune – e il transito prioritario ed agevolato dei mezzi di soccorso in emergenza. Sempre domani, ma fino a mercoledì 3 settembre, e comunque fino al termine dei lavori, per permettere lo svolgimento di lavori edili, saranno vietate la sosta e la circolazione in via Monterone, nel tratto compreso tra i civici 44 e 50 (dall’incrocio con via delle Mura a Porta di Monterone), dalle 7.30 alle 16.30. Il traffico in discesa su via Monterone sarà deviato su via degli Abeti e sarà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti e i veicoli autorizzati, lungo via Monterone nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Abeti e i civici 44–50"