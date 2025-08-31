Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1Il Chiosco chiudeTerremoto
Acquista il giornale
CronacaCambia la viabilità
31 ago 2025
DANIELE MINNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità

SPOLETO Lavori in via Flaminia e via Monterone, cambia la viabilità. Da domani fino a venerdì 5 settembre dalle...

SPOLETO Lavori in via Flaminia e via Monterone, cambia la viabilità. Da domani fino a venerdì 5 settembre dalle...

SPOLETO Lavori in via Flaminia e via Monterone, cambia la viabilità. Da domani fino a venerdì 5 settembre dalle...

Per approfondire:

SPOLETO Lavori in via Flaminia e via Monterone, cambia la viabilità. Da domani fino a venerdì 5 settembre dalle 6 alle 18, comunque sino alla conclusione degli interventi, nel tratto di via Flaminia vecchia compreso tra il civico 129/131 (dall’inizio delle due corsie di marcia dopo il restringimento iniziale) e l’intersezione con largo Melvin Jones, verranno effettuati lavori di asfaltatura. Gli interventi verranno svolti alternativamente sulle corsie di marcia, mantenendo e garantendo così il transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e il limite massimo di velocità di 30 Km/h con divieto di sorpasso. "Sarà garantita la circolazione nelle intersezioni con via XVII Settembre e via dei Campani grazie all’impiego di personale incaricato – spiega il Comune – e il transito prioritario ed agevolato dei mezzi di soccorso in emergenza. Sempre domani, ma fino a mercoledì 3 settembre, e comunque fino al termine dei lavori, per permettere lo svolgimento di lavori edili, saranno vietate la sosta e la circolazione in via Monterone, nel tratto compreso tra i civici 44 e 50 (dall’incrocio con via delle Mura a Porta di Monterone), dalle 7.30 alle 16.30. Il traffico in discesa su via Monterone sarà deviato su via degli Abeti e sarà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti e i veicoli autorizzati, lungo via Monterone nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Abeti e i civici 44–50"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata