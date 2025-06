Caldo, sono notti tropicali. Stop ai lavori all’aperto

Adesso il problema del caldo c’è anche di notte. Fino a un paio di giorni fa le temperature scendevano quasi ovunque sotto i 20 gradi, ma dall’altra notte la situazione è cambiata. "Notte molto calda nella nostra regione, con minime che non sono riuscite a scendere sotto i 20 grafi in molte località, con isole di calore e lzone collinari che l’hanno fatta da padrone" fa notare Perugia Meteo. "Ma anche alcune località pedemontane appenniniche non sono riuscite a scendere localmente sotto i 20, soglia che rappresenta un indice di disagio corporeo importante".

Per notte tropicale si intende una notte in cui la temperatura minima non scende al di sotto dei 20 gradi appunto, valore significativo, oltre il quale il corpo umano può avere difficoltà a raffreddarsi, specialmente se l’umidità è alta, e questo può influire sulla qualità del sonno e sulla salute. Unica parte della regione che resta sotto certi parametri, è la Valnerina e zone appenniniche. "Ieri notte ad aesempio – fa notare Perugia Meteo – a San Sisto, nella periferia perugina, in zona urbanizzata, dove a mezzanotte avevamo ancora 26.5°C e, per tutta la notte si è rimasti sopra i 22°C, con valore più basso, solo a cavallo dell’alba, con tasso di umidità che si è mantenuto sempre al di sopra del 50%, con punta di oltre il 75% proprio nel momento più “fresco“".

Bollino rosso intanto a Perugia e Terni ancora per due giorni con la Regione "invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili e prestando attenzione particolare a chi vive solo o in condizioni di fragilità". In questo quadro, è attiva l’ordinanza firmata dalla presidente Stefania Proietti il 13 giugno 2025, contenente misure straordinarie di prevenzione in materia di igiene e sanità pubblica, a tutela della salute dei lavoratori nei settori agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili all’aperto. L’ordinanza dispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le ore 16.00, con efficacia fino al 31 agosto 2025, proprio quando c’è il bollino rosso. Ieri intanto nel Ternano si viaggiava sui 38 gradi e le previsioni raccontano che anche oggi e domani le condizioni saranno simili a quelle degli ultimi giorni, copn un leggero calo delle temperature lunedì. Ma luglio si prospetta simile a giugno. Se non peggiore.