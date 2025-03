"Bus terminal da tempo in condizioni vergognose"

PERUGIA - "Il bus terminal di Piazza Partigiani a Perugia verte da tempo in condizioni vergognose ed è un pessimo biglietto da visita per la città dato che è frequentato giornalmente non solo da studenti e lavoratori pendolari, ma anche da tutti i turisti che vi transitano per salire con le scale mobili sull’acropoli. Il fatto che sia il sottoscritto, assessore ai trasporti della precedente giunta, a sollecitare soluzioni urgenti è perché occorre continuità nell’azione amministrativa fra una giunta e l’altra, ma anche perché i problemi avviati a soluzione vengano affrontati con lo stesso impegno e finalmente risolti per non cadere nel tran tran dei decenni precedenti": il consigliere regionale Enrico Melasecche (Lega) annuncia un atto ispettivo sull’argomento. Ci sono ad esempio precise responsabilità quanto alla percolazione dell’acqua piovana e ai problemi strutturali relativi risalenti probabilmente ai tempi di costruzione della struttura – afferma Melasecche -. Anche il Comune di Perugia dovrebbe affrontare il problema per non lasciare marcire la struttura per altri decenni. Occorre che tutti i responsabili si adoperino con urgenza per riportare a funzionalità e decoro il terminal più importante della regione".