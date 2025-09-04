Bartoccini, oggi inizia la stagione. C’è l’amichevole a Cervia

PERUGIA - Entra nel vivo la fase di preparazione al campionato di serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere sono pronte per affrontare la prima amichevole che sarà oggi (ore 17,30) in trasferta a Cervia con la pari categoria Omag Mt San Giovanni in Marignano. In casa delle neopromosse romagnole ci sarà il primo test che potrà dare indicazioni utili agli staff tecnici. A guidare le padrone di casa dalla panchina ci sarà Massimo Bellano, figura storica del club. Le marignanesi hanno tra le loro fila alcune delle atlete protagoniste nella scorsa stagione, tra cui il martello Serena Ortolani, grande ex dell’incontro, insieme alla libero Giada Cecchetto. A rafforzare il roster si aggiunge la palleggiatrice tedesca Sarah Straube, nel giro della sua nazionale. Per le magliette nere allenate da Andrea Giovi sarà dunque un primo, significativo confronto per valutare la condizione e la crescita del gruppo, con la spinta di un entusiasmo che si respira forte dentro e fuori dal campo. Le curiosità maggiori saranno rivolte a volti nuovi, l’opposta statunitense Kashauna Williams e la centrale ungherese Aliz Kump. In vista del debutto in campo la squadra umbra ha ricevuto la visita dell’assessore allo sport comunale Pierluigi Vossi, che ha voluto portare di persona il proprio sostegno alla squadra alla vigilia di una stagione che si preannuncia avvincente. Ad accoglierlo, a bordo campo, c’erano il presidente Antonio Bartoccini, il vicepresidente Ciro Iacone e lo sponsor Francesco Covarelli, a testimonianza di un ambiente compatto e motivato. Insieme hanno seguito con attenzione la seduta di allenamento, osservando da vicino i progressi del gruppo.