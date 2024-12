Babbo Natale in canoa. La spettacolare discesa lungo il Tevere illuminato

Città di Castello (Perugia), 24 dicembre 2024 – Natale in canoa sul Tevere: il 25 dicembre torna un evento unico nel suo genere in Italia che da oltre 40 anni si ripete puntuale il pomeriggio di Natale. Storia, sport, tradizione e tanta solidarietà. Accanto ai 20 atleti del Canoa club Città di Castello vestiti da babbo Natale che illuminati da torce solcheranno le acque del fiume, per circa 800 metri dalla frazione di Piosina al ponte del Tevere ci saranno le “farfalle“, dieci donne operate al seno dell’Associazione Altotevere contro il Cancro, che praticano canottaggio per il recupero psicofisico dopo l’intervento. Anche loro scenderanno in acqua a bordo della “dragon boat“, una maxi-canoa da venti posti, della lunghezza di oltre 12 metri e larghezza oltre un metro. Domani l’appuntamento è per le 16.30 con la partenza dei 20 Babbo Natale in Canoa dalla località Piosina verso il ponte sul Fiume Tevere e la sede nautica del canoa, dove alle 17 è previsto l’approdo. A seguire lo spettacolo pirotecnico con la classica cascata luminosa sulle acque gelide del fiume che renderà suggestiva ed emozionante la rappresentazione del Natale. I vari momenti del pomeriggio saranno allietati dalla musica della Band Paguro Bernardo, in un palcoscenico improvvisato e naturale a pochi metri dalle sponde.

A Città di Castello è in corso anche la mostra Internazionale di Arte Presepiale (fino al 6 gennaio) nella cripta del Duomo con una vetrina esclusiva di circa 200 opere provenienti da tutta Italia e dal mondo. A Umbertide invece giovedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, la Chiesa di San Francesco ospita il Concerto di Natale, a cura di Chorus Fractae Ebe Igi. L’appuntamento, patrocinato dal comune di Umbertide, avrà inizio alle 17 e vedrà protagonisti il direttore Paolo Fiorucci e l’organista Lorenzo Tosi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale capace di evocare tutta la magia del periodo natalizio. Un’occasione speciale per vivere la musica e il Natale nella cornice unica della Chiesa di San Francesco, un luogo simbolo di arte e spiritualità nel cuore della città. A San Giustino invece sta per tornare il presepe vivente allestito a Celalba con 30 scene che rappresentano la natività, un’ottantina di figuranti e tanti volontari che da mesi stanno lavorando per l’allestimento dell’edizione 2024. Tre gli appuntamenti dedicati alla natalità: il 26 e 29 dicembre, poi ancora il 6 gennaio 2025 (sempre dalle 17 alle 19.30).