Un Natale con la neve sui Monti Sibillini. Il video

Castelluccio di Norcia (Perugia), 20 dicembre 2024 – Puntuale come non accadeva da un po' di tempo ecco la neve che torna a imbiancare Castelluccio di Norcia e i Monti Sibillini, alla vigilia dell’inizio dell’inverno astronomico.

La neve sui monti Sibillini

Ecco lo spettacolare timelapse del 20 dicembre, correnti fredde dal nord Europa porteranno basse temperature e neve fino a quote collinari proprio nei giorni in cui ci avviciniamo al Natale. Il video è realizzato con le immagini della webcam stand alone ad energia solare riattivata a Castelluccio con una campagna di crowdfunding nel 2019, che ha coinvolto donatori da tutta Italia. Un progetto ("La webcam di Castelluccio") realizzato da Scenari Digitali in collaborazione con il Cai Umbria, Per la Vita di Castelluccio onlus, Cna Umbria, Eppela, Umbriameteo e alcune centinaia di sostenitori dall'Italia e dall'estero. "Scenari Digitali srl" è una startup con sede a Foligno che opera nel settore dell'information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani.

Le previsioni meteo

Il Centro funzionale dell’Umbria prevede per sabato cielo sereno o poco nuvoloso, venti da deboli a moderati e temperature in ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi, con locali gelate al mattino fino a quote collinari e gelate notturne diffuse anche a quote di pianura.

Domenica cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Copertura in rapido aumento verso mezzogiorno. Dal tardo pomeriggio precipitazioni sparse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale nel corso della notte. Possibilità di nevicate oltre i 1.200-1.500 metri. Temperature minime in calo con gelate diffuse al mattino anche a quote di pianura; in aumento le massime e, in modo marcato, nei valori serali.

Tempo moderatamente instabile a inizio della prossima settimana.