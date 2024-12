Meteo Umbria, un Natale all’insegna di neve e gelo

Perugia, 23 dicembre 2024 – Dopo giorni di pioggia e neve, in Umbria si annuncia un Natale assolato e freddo. Stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, per il 25 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi. Intanto, nella mattinata di lunedì una intensa nevicata ha interessato l'Appennino umbro-marchigiano, portando cumuli nevosi di diversi centimetri sulle vette più alte della catena montuosa. Neve che è caduta anche nelle vallate, come ad esempio a Norcia e potrebbe tornare a manifestarsi anche nella notte della vigilia di Natale.

La coltre bianca che ricopre Castelluccio di Norcia ripresa dalla webcam di Scenari Digitali

Sul fronte delle temperature, quelle registrate alle prime luci dell'alba sono state particolarmente rigide. A Castelluccio di Norcia il termometro è sceso ancora intorno ai -18 gradi.

Il Centro funzionale dell’Umbria indica una allerta gialla per temporali, vento e neve sulle zone Alto Tevere, Chiascio-Topino e Nera-Corno. Per il 24 dicembre precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Nevicate al di sopra dei 300-500 metri con apporti al suolo moderati sui settori orientali della regione con venti da forti a burrasca. Possibili gelate nei fondovalle.