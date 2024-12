L’Umbria accende le feste. A Castiglione, Gubbio e Terni opere da Guinnes dei primati. E Perugia illumina il centro

Perugia, 12 dicembre 2024 – Alberi di Natale e stelle da record, installazioni spettacolari, videomapping, giochi di luci e colori, allegria e divertimento. Il Natale in Umbria si presenta come uno straordinario palcoscenico ricco di attrazioni che attraversano la regione in uno scoppiettante itinerario di festa. Punto di partenza i due allestimenti da Guinness dei Primati.

A Gubbio si è acceso per la 44° edizione il celeberrimo Albero di Natale più grande del mondo, “disegnato“ sul Monte Ingino con 950 sorgenti luminose e otto chilometri di cavi elettrici. Un simbolo di pace e serenità, che illumina i mercatini, la ruota panoramica in piazza 40 Martiri e le attività del ChristmasLand. Seconda tappa Castiglione del Lago dove si può ammirare sul Lago Trasimeno l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo, lungo più di un chilometro e realizzato con 2.400 luci perimetrali, 250 lampade interne e 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti. Rientra nel cartellone di “Luci sul Trasimeno“ con uno spettacolare percorso verso il Belvedere prospiciente la Rocca del Leone, tra sorprese incantate e tantissimi giochi. Il Natale di Perugia punta sul grande Albero luminoso in piazza, la pista di pattinaggio lungo Corso Vannucci, i mercatini e le installazioni (tra cuori, bolidi e stelle) a favore dei selfie. A Terni brilla la Stella cometa di Miranda, un monumento industriale costituito da 80 corpi luminosi sul versante nord ovest del monte Miranda.

Anche ad Assisi, terra dei presepi con San Francesco che n’è stato l’inventore, sono tanti gli alberi che svettano nelle piazze. Da sempre è un’attrazione quello allestito sulla piazza inferiore della Basilica: quest’anno viene dalla Val Gardena ed è alto 12 metri e mezzo. Luminoso, scintillante e molto fotografato quello nella centralissima piazza del Comune. A Città di Castello il percorso delle feste si snoda tra l’albero di Natale in piazza Matteotti, la pista di ghiaccio, i parcheggi gratis in centro storico con il “Gratta e sosta“, la mostra internazionale dei presepi nella Cripta del Duomo mentre Umbertide propone il grande albero illuminato in Piazza Matteotti, la Casa di Babbo Natale alla Rocca e tanti eventi per tutte età.

Meraviglie d’autore a Todi dove l‘arredo natalizio della Piazza è caratterizzato, all’ombra dell’Albero e del Duomo, da un’aiuola con palco e platea per bambini, un pacco regalo luminoso in dialogo con la pista di ghiaccio e la nuova illuminazione architetturale dei Palazzi Comunali.

Spoleto illumina il Natale con un videomapping in piazza della Libertà, una Cometa luminosa di 23 metri in piazza della Vittoria, due grandi alberi di Natale in piazza Garibaldi, le luminarie senza dimenticare le tante iniziative come quelle del Villaggio di Babbo Natale. Giochi di luci e colori anche a Orvieto che quest’anno ha acceso il Grande Albero in Piazza Duomo, i Palazzi Magici (Palazzo comunale, la Torre e la chiesa di Sant’Andrea) e l’Albero di Luci nel Pozzo di San Patrizio. C’è anche il videomapping emozionale “Voyage Polaire”, un racconto di luce, suono ed emozione che trasforma Piazza della Repubblica in un palcoscenico incantato, tutti i fine settimana alle 18.30 e alle 19.30 con repliche speciali per le feste di Natale. E Foligno propone installazioni luminose, la Casa e la Slitta di Babbo Natale, i mercatini, presepi e natività. Senza dimenticare che sono tantissime le iniziative e le proposte di Natale da vivere in tutta l’Umbria, tra città e borghi.