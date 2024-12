Anna Falchi accende l'albero di ceramica più grande del mondo. Festa a Deruta

Deruta (Perugia), 11 dicembre 2024 - A Deruta si illumina il Natale con un clic e con una star. Il primo cittadino Michele Toniaccini insieme all’ospite d’onore Anna Falchi ha premuto il pulsante per la tradizionale accensione dell’albero in ceramica più grande del mondo, dando così ufficialmente il via al ricco programma di iniziative natalizie tra arte, cultura e maioliche, che si protrarranno fino all’epifania.

"L’accensione - dice Toniaccini - è sempre un momento suggestivo perché rappresenta il simbolo non solo della grande capacità artigianale e artistica dei nostri maestri ceramisti, ma anche un simbolo di speranza, di pace e di bellezza, espressione dell’eccellenza del nostro territorio". “Ringrazio per questo graditissimo invito - ha detto la Falchi - perché essendo romagnola passo spessissimo da queste parti dove mi fermo anche a mangiare le prelibatezze della vostra cucina umbra. Deruta si fa precedere dalla sua fama e tramite la ceramica porta il Made in Italy in giro per il mondo. L’incontro di oggi mi rimarrà nel cuore perché ho avuto modo di conoscere persone molto affettuose e cordiali e ho molto apprezzato la bellezza di questo Albero di Natale realizzato in Ceramica. Tra l’altro, essendo anche io un’artista, sono molto orgogliosa che la ceramica stia rivivendo una nuova linfa sebbene le contingenti difficoltà”.