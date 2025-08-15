“Azzurro rock 2025“. La Rocca si accende. Tra musica e solidarietà

Non solo musica. Castiglione del Lago annuncia la serata “Azzurro Rock 2025”, evento speciale dedicato a musica e solidarietà, in programma domani alle 21 alla Rocca Medievale. L’iniziativa è promossa dall’associazione Azzurro per l’Ospedale ODV, in collaborazione con Lagodarte e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago.

L’associazione Azzurro per l’Ospedale, nata nel 2005 per volontà di 22 soci fondatori tra cui l’ex pallavolista Damiano Pippi, da anni si occupa di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale Sant’Agostino, destinando strumenti e attrezzature a beneficio di pazienti e operatori sanitari.

"Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come ‘Azzurro Rock 2025’, che uniscono cultura, musica e solidarietà in un’unica, straordinaria esperienza. Vogliamo cogliere l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento all’Associazione Azzurro per l’Ospedale per l’impegno costante e prezioso portato avanti in questi anni. Realtà come questa rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, non solo per il concreto contributo al miglioramento dei servizi sanitari locali, ma anche per il forte legame che rafforzano tra cittadini e territorio. Un grazie speciale va anche a Maida Pippi, per il suo instancabile impegno sociale: persone come lei rendono la nostra comunità un posto migliore", ha dichiarato il sindaco Matteo Burico.

Il programma della serata prevede l’opening con la giovane band locale Perhaps, a seguire la Original CRB Band, tribute band ai Creedence Clearwater Revival, e la partecipazione speciale di Bernardo Lanzetti, storica voce della Premiata Forneria Marconi. La chiusura sarà affidata a Known Physics, con sonorità moderne e coinvolgenti. La conduzione della serata sarà affidata a Alessandra e Claudio, mentre Osvaldo Bevilacqua interverrà come ospite speciale.

L’intero ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di strumenti e attrezzature per migliorare le condizioni di degenza nell’ospedale di Castiglione del Lago. L’ingresso prevede un’offerta minima di 10 euro, con bar attivo all’interno della Rocca Medievale.