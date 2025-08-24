Apre sportello di assistenza e informazione

BASTIA UMBRA – Sarà attivo un nuovo sportello di assistenza e informazione per i cittadini, frutto della convenzione tra Comune di Bastia, che ha messo a disposizione uno spazio, e Adic Umbria. La giunta comunale, infatti, ha approvato la convenzione con L’ Associazione per i Diritti dei Cittadini per l’utilizzo gratuito di un locale comunale in via Cesare Battisti 11.

Lo sportello, che sarà attivo almeno un giorno a settimana, offrirà ai cittadini servizi gratuiti di assistenza e informazione su tematiche economiche (utenze, servizi bancari e assicurativi), ambientali, sociali e legate alla tutela dei diritti. Oltre a questo, l’Associazione si è resa disponibile a organizzare incontri con le scuole e con la popolazione anziana, collaborando con i centri sociali per promuovere momenti di sensibilizzazione e informazione.

La convenzione rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una città più vicina alle esigenze della comunità. Offrire strumenti di supporto e spazi di confronto significa, infatti, rafforzare i servizi a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili, creando occasioni di dialogo e promuovendo la cultura dei diritti e della partecipazione. L’obiettivo – viene evidenziato dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra - è quello di consolidare una rete di servizi sempre più accessibili, in grado di accompagnare le persone nelle difficoltà quotidiane e di diffondere buone pratiche di cittadinanza attiva e consapevole.