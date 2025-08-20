Anziana trovata sepolta vicino a casa: pensione regolarmente erogata anche se era già morta

Arrone (Terni), 20 agosto 2025 – Veniva regolarmente erogata nonostante la titolare fosse morta la pensione della donna trovata sepolta accanto alla casa dove viveva, in una frazione di Arrone, in provincia di Terni. Resta da chiarire, e su questo puntano le indagini dei carabinieri, se il denaro sia stato utilizzato ed eventualmente da chi.

Ma gli aspetti che rimangono ancora da delineare sulla vicenda sono molteplici. A partire dalla causa del decesso dell’anziana. Se sia morta per cause naturali oppure no. La prima ipotesi sembra prevalere, ma le condizioni del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non consentono una valutazione così certa se non dopo gli esiti dell’autopsia. Domani mattina, 21 agosto, all’istituto di medicina legale dell’Azienda ospedaliera di Perugia la procura conferirà l’incarico al medico legale. Proprio in vista dell’accertamento irripetibile, è stato iscritto nel registro degli indagati il nome del marito della figlia, con cui l’anziana, insieme alla figlia stessa, viveva. All’uomo viene ipotizzato il reato di soppressione di cadavere, mentre l’iniziale ipotesi era quella di occultamento. Anche l’intestazione del fascicolo conferma l’indirizzamento degli inquirenti verso una morte naturale, anche se il quadro è in continua evoluzione. Sarà necessario attendere il riscontro sulle cause del decesso e sui tempi. Le condizioni dei resti, ritrovati dopo le dichiarazioni della figlia, che si trovava in Campania, regione di origine della famiglia, ai carabinieri e alle indicazioni del marito, fanno pensare a una morte risalente a molti mesi indietro, forse anche un anno. Proprio un anno fa, un testimone avrebbe visto per l’ultima volta l’anziana, nello specifico l’avrebbe accompagnata al pronto soccorso. Figlia e genero sono stati già sentiti dai carabinieri, toccherà quindi anche agli altri figli della donna. In attesa che i dati medico legali permettano di delineare ulteriormente l’accaduto.