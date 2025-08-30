Al via la Festa della Madonna di Monte Camera

GUALDO TADINO - La solenne festa quinquennale della Madonna di Monte Camera prende il via ufficiale oggi. La parrocchia, guidata da don Michele Zullato (nella foto), che ha preso il testimone da monsignor Luigi Merli, insieme al collaboratore don Lorenza Yjga e al comitato della festa presieduto da Maria Letizia Baldelli, ha predisposto un ricco programma: si inizia oggi con la "giornata dei giovani" a Monte Camera: alle 11 inizia l’escursione da San Pellegrino con pranzo a Monte Camera, e dalle 15 incontro su fede, arte, scienza e tecnologia, quindi, dalle 21, osservazioni astronomiche. Domani, alle 11,15, messa per i malati nella parrocchiale di San Pellegrino; da lunedì primo settembre, alle 21, ci sono incontri serali con momenti di preghiera, catechesi e riflessioni; il 5 settembre viene proposto il musical "Le tre Madri"; il 6 settembre, alle 18,30, a Monte Camera celebrazione di una messa "Una luce nella notte"; il 7, alle 18,30, dopo la messa nella parrocchiale, cammino verso il Santuario; e alle 21 una grande processione con fiaccolata vedrà i devoti portare la statua della Madonna sino alla chiesa madre di San Pellegrino, seguendo gli antichi itinerari dei sentieri attraverso i boschi della collina. L’8 settembre, giorno della festa, alle 11, ci sarà la solenne concelebrazione in onore della Madonna; in serata seguirà la processione notturna per le vie della zona del Braccio.

Nei giorni successivi, alle 20,30, pellegrinaggi a Borgonovo, Pieve di Compresseto e Caprara; il 13 "una luce nella notte"; ed il 14 settembre, la statua della Vergine verrà riportata nella chiesetta del Santuario, deve verranno celebrati i Vespri.

A.C.