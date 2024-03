Aeroporto Umbria, da aprile nuove rotte: oltre 100 voli a settimana

Perugia, 5 marzo 2024 – Da aprile 2024, il sabato e la domenica si volerà da Perugia su Milano-Linate. L'annuncio è stato dato del ceo di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte dell'aeroporto internazionale dell'Umbria «San Francesco di Assisi» operate dalla compagnia che farà anche base nello scalo umbro. Confermata per il 25 marzo la partenza dei nuovi voli giornalieri operati sempre da Aeroitalia da e per Bergamo e confermato il collegamento bi-settimanale da e per Olbia con voli programmati dal 3 giugno. Dal 2 giugno al via anche la nuova rotta su Lamezia Terme.

In calendario un network di 17 rotte, operate da 6 compagnie aeree, con fino a 108 voli di linea settimanali da e verso 8 destinazioni in Italia e 9 destinazioni in Europa. Il 25 marzo, oltre ai voli giornalieri operati da Aeroitalia da/per Bergamo e le rotte su Olbia, ci saranno anche collegamenti con Lamezia Terme (ogni giovedì e domenica dal 2 giugno). Per quanto riguarda il vettore Ryanair, sono dieci le destinazioni collegate all’aeroporto dell’Umbria nella stagione «Summer 2024».

Nel dettaglio, tra fine e marzo ed inizio aprile - con l’entrata in vigore dell’orario estivo - i voli annuali vedranno un incremento di frequenze con i collegamenti da/per Londra Stansted che diventano giornalieri, quelli da/per Catania e quelli da/per Cagliari e da/per Palermo che passano rispettivamente a 4 e 3 frequenze settimanali. Confermati inoltre i voli da/per Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia e Malta. La rotta da/per Brindisi sarà operativa dal 2 giugno. Confermati inoltre i collegamenti British Airways da/per Londra Heathrow, che saranno operati dal 18 maggio. Transavia: voli bi-settimanali da/per Rotterdam, operativi dal 20 aprile, Wizz air, inoltre, collegherà Perugia e Tirana con 3 voli settimanali. Dal 28 giugno al 4 ottobre, Hello Fly ha programmato un collegamento settimanale con l’isola di Lampedusa.

Alla presentazione hanno partecipato la presidente della Regione, Donatella Tesei e il presidente della Sase Antonello Marcucci.