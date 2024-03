Vacanze 2024, cinque nuovi voli dalla Toscana. Ecco le destinazioni

Firenze, 5 marzo 2024 – Tra un paio di settimane saranno annunciati i nuovi voli per l'estate da e per Firenze e Pisa. Intanto, è Ryanair ad annunciare le nuove rotte per la stagione 2024 che riguardano lo scalo di Pisa di Toscana Aeroporti. Sono cinque, con destinazioni Kaunas, in Lituania, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria.

Si vanno ad aggiungere a 52 rotte, per un totale di oltre 570 voli settimanali. Sono, in Italia, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Trapani. All'estero, oltre ai cinque nuovi: Berlino, Billund, Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Chania, Copenaghen, Corfù, Cork, Dublino, East Midlands, Edimburgo, Eindhoven, Fuertaventura, Danzica, Girona, Glasgow, Goteborg, Ibiza, Cefalonia, Kos, Cracovia, Lisbona, Londra, Madrid, Malaga, Manchester, Marrakech, Memmingen, Palma, Parigi, Praga, Rodi, Siviglia, Skiantos, Stoccolma, Tenerife, Valencia, Breslavia, Zara.

Ryanair baserà inoltre un nuovo aeromobile per l’estate ‘24, con un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari, portando la flotta totale con base a Pisa a 9 aeromobili, incluso un “Gamechanger” 8-200 (4% di posti in più, 16% di CO2 in meno) e supportando oltre 2.300 posti di lavoro nella regione.