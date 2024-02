Ryanair affila le ali per l’estate: "Pisa sarà lo scalo delle vacanze"

L’aeroporto "Galilei" di Pisa si conferma snodo cruciale per connettere la Toscana con 57 mete differenti. Un numero in crescita grazie alle cinque nuove destinazioni che saranno raggiungibili con Ryanair: Tirana, Porto, Zagabria, Kaunas e Torp (Oslo). Incremento importante, figlio del rapporto stretto tra la compagnia low-cost e Toscana Aeroporti, celebrato nella conferenza stampa tenutasi ieri presso la Camera di Commercio. "Sarà una stagione estiva da record per Pisa" ha dichiarato il direttore commerciale di RyanAir Jason McGuinnes, coadiuvato dal country manager per l’Italia Mauro Bolla. "È una piazza che continua a crescere, per noi ha un interesse strategico". L’ aeroporto di Pisa sta registrano numeri in crescita, non ancora però equiparabili a quelli dell’era pre-Covid. Una crescita condizionata anche dalla tassa addizionale comunale, in vigore solo in Italia: "L’Italia ha una base di costo estremamente alta che rallenta la crescita degli aeroporti. La Toscana dovrebbe seguire l’esempio del Friuli Venezia-Giulia, che ha tolto la tassa, e subito Ryanair ha posto una base operativa a Trieste". Riguardo questo tema, ha risposto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana-Aeroporti: "Sarebbe un vantaggio, ma un tema delicato a livello nazionale". Nove aeromobili basati, un cantiere per l’ampliamento del terminal in atto ma, nonostante ciò, il direttore alla domanda circa un possibile arrivo futuro di RyanAir all’aeroporto di Firenze, ha risposto: "Non escludo nulla. Siamo sempre aperti a nuove opportunità…". L’operativo su Pisa prevede quindi un nuovo aeromobile (nove in totale, per 900 milioni di dollari di investimento), oltre 2,8 milioni di passeggeri, con una crescita stimata del +13% e oltre 570 voli settimanali (l’operativo più grande di sempre) con oltre 2.300 posti di lavoro a supporto. Per celebrare l’operativo record per l’Estate ‘24 e 5 nuove rotte su Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da euro 24,99 solo su www.ryanair.com.

A celebrare il rinnovato sodalizio tra la compagnia e l’aeroporto di Pisa è stato anche il sindaco Michele Conti. "Ryanair – sottolinea il primo cittadino p0isano – permette a tantissimi turisti di ammirare la nostra grande bellezza". I numeri riguardanti il nostro turismo stanno aumentando per quanto riguarda i periodi estivi, in una fascia che va da aprile a ottobre inoltrato". Sullo stesso tema è intervenuto il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini: "Ryanair è il vettore principale che vola su Pisa. È fondamentale per il nostro territorio, che parte da Pisa e comprende Lucca a Massa-Carrara". A prendere parola per ultimo è stato Naldi, che è tornato sull’accordo con RyanAir, ma parlando anche delle novità relative all’aeroporto dell’Elba: "Toscana Aeroporti sta investendo con interventi di miglioramento importanti. Intanto, è imminente un masterplan per l’aeroporto dell’Elba: "Per noi ha la potenzialità di diventare come Ibiza, Las Palmas. Non sarebbe contendente per Pisa. Saranno valutate le difficoltà infrastrutturali".

Lorenzo Vero