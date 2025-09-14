A colpi di ricorsi

TERNI Pd regionale in frantumi con Terni contro Perugia. Casa Democratica difende l’elezione a segretario provinciale di Pierluigi Spinelli, contestata da Passione Democratica e “congeleta“ dal partito. "La lettura delle motivazioni con cui la commissione di garanzia regionale del Pd ha accolto, con un voto a maggioranza, le ragioni del ricorso di Passione Democratica non fa che confermare i nostri dubbi circa l’errata interpretazione delle norme interne del partito – contrattacca Casa Democratica – . E’ per questo che in qualità di iscritti e per conto del partito nella sua interezza, abbiamo inoltrato alla garanzia nazionale formale ricorso". "Lo abbiamo fatto a difesa della legittimità dei percorsi democratici – continua Casa Democratica – , della volontà degli iscritt, gli unici che hanno la titolarità statutaria del voto sul segretario, di un principio di correttezza e a salvaguardia e tutela della credibilità e dell’autorevolezza del Pd. Siamo ancora in attesa di capire se, in questo quadro, il segretario regionale Damiano Bernardini, eletto con il sostegno di tutto il Pd a premessa di una prospettiva nuova e aperta, abbia davvero - e con convinzione - intenzione di lavorare per rammendare gli strappi o se, al contrario, sia più interessato a percorsi che non hanno come obiettivo quello di rispettare il principio statutario per cui ‘il Pd riconosce e rispetta il pluralismo’"