Arriva al Pronto soccorso ubriaca, prende a morsi e graffi due infermieri: arrestata

Umbria
3 set 2025
SILVIA ANGELICI
Umbria
Aggredisce i sanitari e ad uno dei due provoca il distacco parziale dell’unghia dell’indice della mano sinistra. La giovane era anche positiva ai cannabinoidi. E' successo al Santa Maria di Terni

I carabinieri in servizio in Ospedale

I carabinieri in servizio in Ospedale

Terni, 3 settembre 2025 - Ha preso a graffi e a morsi due infermieri, tanto che uno ha riportato il distacco parziale dell’unghia dell’indice della mano sinistra. E' successo l'altra notte al Pronto soccorso dell'ospedale di Terni, quando una giovane di 19 anni, in evidente stato di alterazione psicomotoria dovuta all’abuso di alcol, pur sdraiata su un lettino, ha aggredito  con calci, pugni e graffi alcuni infermieri che a stento riuscivano a  contenerne l’aggressività.

La giovane, che era arrivata al pronto soccorso accompagnata da personale del 118 per una grave ebbrezza alcolica ed un trauma facciale conseguente a una caduta, è stata placata, non senza difficoltà, solo grazie alla somministrazione di sedativi e gli accertamenti alcolemici e tossicologici cui è stata successivamente sottoposta ne hanno conclamato la positività a cannabinoidi e benzodiazepine oltre che un tasso alcolemico di 1,71 g./l.

I Carabinieri in servizio al Santa Maria hanno poi arresto la giovane in flagranza di reato: ora è ai domiciliari. 

