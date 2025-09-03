Arriva al Pronto soccorso ubriaca, prende a morsi e graffi due infermieri: arrestata

Terni, 3 settembre 2025 - Ha preso a graffi e a morsi due infermieri, tanto che uno ha riportato il distacco parziale dell’unghia dell’indice della mano sinistra. E' successo l'altra notte al Pronto soccorso dell'ospedale di Terni, quando una giovane di 19 anni, in evidente stato di alterazione psicomotoria dovuta all’abuso di alcol, pur sdraiata su un lettino, ha aggredito con calci, pugni e graffi alcuni infermieri che a stento riuscivano a contenerne l’aggressività.

La giovane, che era arrivata al pronto soccorso accompagnata da personale del 118 per una grave ebbrezza alcolica ed un trauma facciale conseguente a una caduta, è stata placata, non senza difficoltà, solo grazie alla somministrazione di sedativi e gli accertamenti alcolemici e tossicologici cui è stata successivamente sottoposta ne hanno conclamato la positività a cannabinoidi e benzodiazepine oltre che un tasso alcolemico di 1,71 g./l.

I Carabinieri in servizio al Santa Maria hanno poi arresto la giovane in flagranza di reato: ora è ai domiciliari.