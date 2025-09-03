Blitz della polizia: sgominato giro di cocaina nel centro di Viareggio

Viareggio, 3 settembre 2025 - Nel cuore di Viareggio, un’operazione della Polizia di Stato ha sgominato un piccolo giro di spaccio.

La Squadra Anticrimine del Commissariato locale ha infatti arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, trovato in possesso di cocaina e di ingenti somme di denaro contante, frutto presumibile della sua attività illecita.

Tutto è avvenuto il 30 agosto, quando la Squadra Anticrimine del Commissariato, in abiti civili, stava monitorando il centro cittadino. Gli agenti hanno notato due uomini con comportamenti sospetti intenti a uno scambio furtivo. Il primo, un viareggino di 38 anni, è stato trovato con una dose di cocaina appena acquistata. L’altro, il cittadino marocchino, nascondeva otto dosi di stupefacente e 700 euro in contanti. La situazione ha spinto gli agenti a estendere il controllo all’abitazione dell’uomo. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti ulteriori 9.550 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Complessivamente, sono stati sequestrati più di 10mila euro e circa 10 grammi di cocaina. Il 37enne è stato trasferito negli uffici del Commissariato, dove, conclusi gli accertamenti, è stato dichiarato in arresto. L’acquirente è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacente. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga, con interventi mirati che tutelano la sicurezza dei cittadini e il decoro del territorio.