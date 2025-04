Una città per il verde . Lucca mostra il lato migliore

A Lucca è sbocciata la primavera con VerdeMura che prosegue fino a domani sulle Mura di Lucca tra il baluardo San regolo e La Libertà.

La manifestazione è promossa e organizata da Lucca Crea assieme al Comune di Lucca. Sentiamoci dalle voci del sindaco della città e dei vertici della aziende come si annuncia questa edizione della fiera.

"La città si presenta a questo appuntamento con un importante riconoscimento da poco ottenuto, per le sue innovative politiche ambientali – sottolia il sindaco Mario Pardini – in cui si è distinta a livello nazionale. A Milano, nel mese di febraio, c’è stato consegnato il riconoscimento ‘La città per il verde‘, che ogni anno premia le realtà più virtuose nella gestione e valorizzazione del verde urbano. In particolare, Lucca è stata riconosciuta tra i capoluoghi più meritevoli d’Italia per le sue iniziative di riqualificazione ambientale, manutenzione del verde pubblico e in particolare per i progetti educativi avviati nelle scuole, che sono state coinvolte con programmi educativi anche a VerdeMura".

"Quest’anno la proposta di VerdeMura si amplia ed evolve ulteriormente, fino a diventare un luogo dove passare un week end, magari in famiglia insieme ai bambini – evidenzia Nicola Lucchesi amministratore unico di Lucca Crea – accompagnati da un gruppo di amici, o perfino dai propri amici a quattro zampe. VerdeMura è un luogo dove apprendere cose nuove, sperimentare e condividere esperienze legate al mondo della natura. Fra le novità, infatti, trovano spazio tanti laboratori e momenti educativi rivolti ai giovani con il programma "Young gardening" ma anche dedicati agli adulti che vogliano mettersi alla prova e tornare a casa arricchiti di esperienza e conoscenza".

"Poche settimane fa, a Lucca Crea è stato attribuito l’Archeological & Cultural Tourism Award come ‘Divulgatore del patrimonio culturale’ - racconta Emanuele Vietina direttore di Lucca Crea - un importante riconoscimento conferito da una giuria nazionale del Gruppo Italiano Stampa Turistica. La motivazione? Essersi resi protagonisti nel panorama culturale italiano e mondiale come veicolo di creatività, diversità e di interazione tra varie forme d’arte. Fare cultura, valorizzare il patrimonio monumentale e promuovere la conoscenza è dunque la nostra missione. Anche VerdeMura, dedicato com’è all’amore per i fiori, le piante e la natura è un mezzo bello e coinvolgente per promuovere la cultura del verde, dell’integrazione e dello stare insieme".